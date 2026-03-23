Exhortan a papás mantener comunicación con sus hijos

Es importante que padres e hijos mantengan un lazo de comunicación para poder superar cualquier situación por la que estén pasando y evitar que se presenten incidentes como el reciente caso de Axel y Kelly, señaló el vicario de la parroquia Santiago Apóstol, Francisco Isaac Cortez.

El sacerdote consideró que los hechos que se registraron recientemente en Castaños han puesto en evidencia la necesidad de reforzar la cercanía dentro de las familias, y mantener un diálogo constante para conocer las inquietudes, emociones y problemas que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

Mencionó que la falta de comunicación puede generar distanciamiento entre padres e hijos, lo que dificulta la construcción de confianza y el acompañamiento oportuno en momentos importantes.

En algunos casos, los jóvenes llegan a percibir a sus padres como figuras lejanas, cuando en realidad son quienes buscan su bienestar, situación que se agrava cuando no existe empatía ni apertura al diálogo.

Es por ello que destacó que el papel de los padres es fundamental para orientar, escuchar y acompañar a sus hijos, por lo que insistió en no perder ese vínculo que permite fortalecer el entorno familiar.

La importancia de la comunicación familiar

En este contexto, también señaló que situaciones como la desaparición de menores generan una profunda angustia en las familias, sobre todo por no saber dónde y cómo se encuentran, en donde dijo que no se debe de perder la fe.

Finalmente, reiteró que mantener la comunicación, la cercanía y el acompañamiento en el hogar es clave para prevenir riesgos y brindar mayor seguridad emocional a los menores.