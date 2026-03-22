Axel Suárez y Kelly Orozco localizados en Monterrey: autoridades informan sobre su rescate

NUEVO LEÓN.- Tras las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, fue localizado el menor Axel Suárez Alfaro en Monterrey, Nuevo León, luego de que se confirmara que él y Kelly Orozco se trasladaron hacia esa ciudad "de raide"; por la noche de este domingo, trascendió que también la menor fue localizada.

José Ángel Herrera Cepeda, Fiscal Especial para Personas Desaparecidas, informó que el menor estaba desde el sábado por la noche en resguardo de las autoridades en la ciudad de Saltillo y este domingo fue entregado a sus padres, mientras continúan las labores de búsqueda continuaban para dar con el paradero de Kelly, finalmente la encontraron.

El funcionario explicó que desde el primer reporte las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno activaron operativos en Castaños y sus alrededores, para poder localizar a los menores.

Acciones de la autoridad

Derivado de las acciones de investigación, el viernes por la noche obtuvieron indicios que los menores habían sido vistos en una gasolinera ubicada en la salida de Castaños, por lo que a partir de ahí, se llevaron a cabo entrevistas con los testigos y se analizaron los videos de vigilancia.

Se logró establecer que los menores abordaron una unidad de transporte, identificando la empresa por los logos del camión y las placas, con lo que el sábado realizaron los trabajos de localización de la empresa y el chofer en el estado de Nuevo León.

"El chofer nos comentó que los menores le dijeron que eran originarios de Monterrey, por lo que les dio "raide" como se dice y los dejó en la salida de la ciudad, en uno de los anillos periféricos".

Detalles confirmados

Señaló que con la colaboración de las autoridades de Nuevo León se logró la localización de Axel, al ser identificado mediante la ficha de búsqueda de Alerta Amber, por lo que fue trasladado a instalaciones de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) en Saltillo, donde permanecía bajo resguardo.

Herrera Cepeda informó que el adolescente sería entregado a por medio de la PRONNIF a sus familiares.

En cuanto a la menor, el fiscal señaló que su localización fue más complicada debido a que la joven presenta un trastorno de ansiedad, que ha llevado que salga de su casa en varias ocasiones, lo que incrementa la preocupación de las autoridades y su familia.

Ya por la noche, la Fiscalía de Personas desaparecidas, confirmó a través de publicaciones que Kelly Orozco también fue localizada.