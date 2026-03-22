Axel Suárez hallado en Monterrey: autoridades aun buscan a Kelly Orozco

Castaños, Coahuila.- Tras las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, fue localizado el menor Axel Suárez Alfaro en Monterrey, Nuevo León, luego de que se confirmara que él y Kelly Orozco se trasladaron hacia esa ciudad "de raide".

José Ángel Herrera Cepeda, Fiscal Especial para Personas Desaparecidas, informó que el menor ya se encuentra en resguardo de las autoridades en la ciudad de Saltillo y será este domingo cuando sea entregado a sus padres, mientras continúan las labores de búsqueda para poder dar con el paradero de Kelly.

El funcionario explicó que desde el primer reporte las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno activaron operativos en Castaños y sus alrededores, para poder localizar a los menores.

Derivado de las acciones de investigación, el viernes por la noche obtuvieron indicios que los menores habían sido vistos en una gasolinera ubicada en la salida de Castaños, por lo que a partir de ahí, se llevaron a cabo entrevistas con los testigos y se analizaron los videos de vigilancia.

Se logró establecer que los menores abordaron una unidad de transporte, identificando la empresa por los logos del camión y las placas, con lo que el sábado realizaron los trabajos de localización de la empresa y el chofer en el estado de Nuevo León.

"El chofer nos comentó que los menores le dijeron que eran originarios de Monterrey, por lo que les dio "raide" como se dice y los dejó en la salida de la ciudad, en uno de los anillos periféricos".

Señaló que con la colaboración de las autoridades de Nuevo León se logró la localización de Axel, al ser identificado mediante la ficha de búsqueda de Alerta Amber, por lo que fue trasladado a instalaciones de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) en Saltillo, donde permanece bajo resguardo.

Herrera Cepeda informó que el adolescente será entregado a por medio de la PRONNIF a sus familiares, mientras que el Ministerio Público le realizará una entrevista para obtener información que permita ubicar a Kelly.

En cuanto a la menor, el fiscal señaló que su localización se ha complicado debido a que la joven presenta un trastorno de ansiedad, que ha llevado que salga de su casas en varias ocasiones, lo que incrementa la preocupación de las autoridades y su familia.

Indicó que actualmente, corporaciones de Coahuila y Nuevo León mantienen coordinación para continuar con el operativo de búsqueda en la zona metropolitana de Monterrey, para la localización de Kelly.