Carlos Villarreal supervisa obras de infraestructura en Monclova

Durante la semana del 16 al 21 de marzo el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el arranque y supervisión de diversas obras en distintos sectores de la ciudad, como parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses, que se lleva a cabo en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

Entre las acciones realizadas, destaca el inicio de la rehabilitación de canchas en la colonia Obrera Norte, con una inversión de $2,467,400 pesos, ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape, entre calle Estándar 2 y avenida 1. Asimismo, se puso en marcha la rehabilitación de la cancha en el Paseo Unificación, en la colonia Praderas primer sector, con una inversión de $1,566,913.03 pesos.

Acciones de la autoridad: Rehabilitación de canchas en Monclova

Como parte del seguimiento a obras en proceso, el alcalde supervisó trabajos en el CEDIF Norte, el recarpeteo de la calle Chapultepec y la rehabilitación de la cancha multiusos en la Ciudad Deportiva, verificando avances y calidad en la ejecución de cada proyecto.

Detalles confirmados sobre el Plan de Inversión 'Prendamos Monclova'

Estas acciones forman parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", con el que se lleva desarrollo parejo a todos los sectores de la ciudad, priorizando obras que fortalecen los espacios públicos, fomentan la convivencia y mejoran el entorno urbano.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el avance en infraestructura es resultado del trabajo coordinado: "Cuando trabajamos en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, logramos que más obras lleguen a donde realmente se necesitan. Seguimos avanzando con proyectos que mejoran nuestros espacios y fortalecen el desarrollo de nuestras colonias".

Impacto en la comunidad: Mejora de espacios públicos en Monclova

De esta manera el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos para llevar más obras a las colonias y consolidar a Monclova como una ciudad con mejores servicios, espacios dignos y mayores oportunidades para su gente.