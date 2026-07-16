Reginaldo Rodríguez informa sobre daños por lluvias en Monclova

Las recientes lluvias incrementaron la carga de trabajo de la Dirección de Servicios Primarios, que reforzó las acciones de limpieza, desazolve, alumbrado público y bacheo para atender las afectaciones provocadas por los escurrimientos, informó el director, Reginaldo Rodríguez.

El funcionario explicó que la mayor parte de los daños se registró por el volumen de agua que descendió desde las faldas del Cerro de la Gloria hacia la zona sur de la ciudad, donde se acumularon sedimentos, arena y tierra sobre la carpeta asfáltica, lo que incluso ocasionó algunos accidentes.

Detalló que las cuadrillas municipales permanecen enfocadas en el retiro de sedimentos y el desazolve de vialidades, además de mantener las brigadas integrales de limpieza en las colonias como parte del programa "Monclova Limpio y con Valor".

Como parte de estas acciones, señaló que las brigadas de descacharrización trabajaron en las colonias Miravalle 1, 2, 3, 4 y 5, así como en Del Río y Rivera, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios y mantener limpios los espacios públicos.

En materia de alumbrado público, indicó que las tormentas eléctricas ocasionaron daños en el sistema del campo de La Ribera, donde resultó afectado el pararrayos, además de registrarse fallas menores en los circuitos del bulevar Harold R. Pape y del bulevar Francisco I. Madero, las cuales ya fueron corregidas en su mayoría.

Rodríguez agregó que las lluvias también agravaron el deterioro de la carpeta asfáltica, por lo que las cuadrillas de bacheo mantienen trabajos permanentes en distintos sectores de la ciudad, principalmente en la Zona Centro y en puntos donde existen reparaciones realizadas por el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

Precisó que, durante la presente semana, el municipio ha reparado 400 baches, los cuales no registran daños derivados de las lluvias.

Aclaró que las afectaciones corresponden principalmente a baches antiguos y a algunas excavaciones relacionadas con reparaciones de SIMAS, donde las filtraciones de agua y el mal sellado de registros domiciliarios provocan el deterioro del material.

"Los baches atendidos por esta administración se mantienen en buenas condiciones. Llevamos un control y supervisión de cada reparación realizada y, hasta el momento, no tenemos afectaciones", afirmó.