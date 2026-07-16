Maestra Fabiola Vélez denuncia hostigamiento laboral en Coahuila

La maestra Fabiola Vélez Velázquez, docente de la Secundaria General No. 2 "Emiliano Zapata", presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) por presunto hostigamiento y acoso laboral, al señalar a directivos del plantel por una serie de acciones que, asegura, han afectado sus condiciones de trabajo.

La docente explicó que la queja deriva de una presunta sobrecarga de trabajo y de un horario que, afirmó, le impide contar con tiempos suficientes para comer o atender necesidades básicas durante su jornada laboral.

De acuerdo con su testimonio, además de impartir clases frente a aproximadamente 14 grupos con cinco o seis planeaciones distintas, durante el último ciclo escolar también realizó labores extraordinarias, incluidos fines de semana, para dar mantenimiento a la escuela y atender actividades relacionadas con la Sociedad de Alumnos.

Vélez Velázquez sostuvo que la carga académica asignada afecta la calidad de su desempeño docente, al requerir una cantidad considerable de tiempo fuera de su horario laboral para preparar materiales didácticos y planeaciones. Asimismo, aseguró que en 25 ocasiones permaneció toda la jornada sin poder ingerir alimentos debido a la distribución de su horario, situación que calificó como una vulneración a sus derechos laborales y humanos. También señaló que las condiciones de trabajo dificultan incluso acudir al baño durante el horario de clases.

La maestra identificó como responsables del presunto hostigamiento a la subdirectora del turno vespertino, María Elizabeth San Miguel Olvera, y a la subdirectora del turno matutino, Carolina Rodríguez Salas. Indicó que, desde su perspectiva, las diferencias surgieron debido a que, como representante de la cartera de Trabajos y Conflictos sindicales, suele exigir el respeto a los derechos laborales de sus compañeros y expresar sus inconformidades con apego a la normatividad.

La docente también informó que solicitó su cambio al turno matutino, argumentando que cuenta con 33 años de antigüedad y considera que le corresponde esa asignación; sin embargo, dijo que las autoridades educativas le informaron que las horas disponibles aún no han sido liberadas por encontrarse sujetas a un procedimiento administrativo.

Finalmente, señaló que su principal petición es que se respeten sus derechos laborales, su antigüedad y su integridad como trabajadora, además de contar con un horario que le permita alimentarse y atender sus necesidades básicas durante la jornada.