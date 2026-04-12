UCD en Coahuila: Fraudes en la regularización de vehículos alertan a la ciudadanía

La Unión Campesina Democrática (UCD) en Coahuila emitió un comunicado urgente para alertar a la ciudadanía sobre la proliferación de servicios fraudulentos que ofrecen la regularización y plaqueo de vehículos de procedencia extranjera.

A través de su coordinación estatal, encabezada por María de Jesús Aguilar Alfaro, la organización se deslindó de cualquier trámite, cobro o gestión realizada por agrupaciones apócrifas que utilizan su nombre, siglas o logotipos para engañar a los propietarios de este tipo de unidades.

¿Qué declaró la UCD sobre la regularización?

En el documento, la UCD precisó que el decreto federal que permitía la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera concluyó su vigencia el pasado 30 de diciembre de 2025, por lo que actualmente no existe sustento legal para llevar a cabo dichos procesos.

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En ese sentido, advirtió que cualquier oferta relacionada con la "nacionalización" o "plaqueo oficial" carece de validez y representa un engaño, además de exponer a los ciudadanos a posibles estafas y problemas jurídicos con autoridades fiscales y de tránsito.

Acciones de la UCD ante los fraudes

Asimismo, la organización condenó la actuación de falsos gestores y pseudo abogados que buscan aprovecharse de la necesidad de la población, y reiteró que no se encuentra realizando gestiones de regularización debido a la inexistencia de un decreto vigente.

Finalmente, la UCD exhortó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por oficinas o perfiles en redes sociales que operan bajo su nombre sin estar legalmente vinculados, y advirtió que se reserva el derecho de proceder legalmente contra quienes usurpen su identidad institucional.