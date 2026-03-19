Influencers llegan a Cuatro Ciénegas por la boda de "Un Tal Fredo"

El Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se ha convertido en el centro de atención en la región Centro de Coahuila con la llegada de influencers y creadores de contenido que asistirán a la boda del influencer monclovense Fredo Cantú, mejor conocido en redes sociales como "Un Tal Fredo", quien contraerá matrimonio con su prometido, Adrián.

Las celebraciones comenzaron desde el miércoles 18 de marzo con una cena de bienvenida en la tradicional cantina "El 40", donde se dieron cita diversas personalidades del internet, entre ellas el dúo "Las Alucines", integrado por Lupita Villalobos y Lass Quesada, quienes mantienen una cercana amistad con el influencer.

La boda de Fredo Cantú, conocido como 'Un Tal Fredo'

Como parte de la agenda previa al enlace, este jueves los invitados acudieron al río San Marcos, uno de los principales atractivos turísticos del municipio, donde continuaron las actividades en un ambiente festivo que ha comenzado a atraer la atención de visitantes y seguidores.

Expectativa económica por la llegada de influencers

Autoridades locales y prestadores de servicios prevén una importante derrama económica, ya que se trata de uno de los eventos sociales más esperados del año en la región. Se estima que durante el fin de semana continúe la llegada de más figuras reconocidas en redes sociales.

Fredo Cantú, originario de Monclova, ha logrado posicionarse como uno de los creadores de contenido más populares del norte del país gracias a su estilo auténtico, humor y cercanía con sus seguidores. A través de sus plataformas digitales, "Un Tal Fredo" comparte aspectos de su vida cotidiana, viajes y experiencias personales, lo que le ha permitido consolidar una amplia comunidad en redes sociales.

La celebración de su boda no solo marca un momento importante en su vida personal, sino que también ha generado gran expectativa entre sus seguidores, colocando a Cuatro Ciénegas como un punto de interés turístico y mediático durante estos días.