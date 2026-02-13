Plática informativa sobre higiene infantil en Jardín de Niños Cuauhtémoc de Nava

NAVA, COAH. — El Centro de Salud, en un esfuerzo por fortalecer la salud de la comunidad, llevó a cabo una plática informativa dirigida a madres y padres de familia del Jardín de Niños "Cuauhtémoc", ubicado en El Encino.

La plática fue impartida por el Dr. Alejandro Ramos Maltos, director del Centro de Salud, quien de manera cercana y didáctica resolvió las dudas de los asistentes y ofreció recomendaciones preventivas prácticas, fortaleciendo a las familias con conocimientos esenciales para el día a día.