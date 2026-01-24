FreightCar aplica paro técnico en Castaños y registra despidos por falta de pedidos

CASTAÑOS, COAHUILA.– La empresa FreightCar implementó un paro técnico en varias de sus plantas en el municipio de Castaños, medida que se suma a una serie de despidos iniciados desde la semana pasada, derivados de la falta de pedidos de vagones, situación que afecta a más de 300 trabajadores.

De acuerdo con información proporcionada por empleados, al menos 20 trabajadores ya han sido dados de baja en días recientes, lo que ha incrementado la preocupación del personal ante la reducción sostenida de la carga laboral.

Actualmente, los trabajadores de las plantas 1 y 4 se encuentran en paro técnico, recibiendo el 40 por ciento de su salario semanal. En el caso de la planta 4, se informó que no hay trabajo en este momento y que no existe una definición clara sobre la duración del paro, que podría extenderse de una semana hasta un mes.

Detalles del paro técnico

El personal de la planta 3 descansa lunes y martes, reincorporándose el miércoles bajo el mismo esquema de paro técnico, con pago del 49 por ciento de su salario. La planta 2 continúa operando de manera normal, sin afectaciones en su jornada laboral.

Trabajadores señalaron que, ante la reducción salarial, algunos han solicitado su baja voluntaria; sin embargo, la empresa se ha negado, manteniéndolos bajo el esquema de paro técnico con pago parcial.

Reacciones del sindicato CTM

Asimismo, los empleados acusaron falta de intervención del sindicato CTM, que hasta el momento no ha emprendido acciones visibles para defender los derechos laborales ni ha informado sobre gestiones ante la empresa para mejorar las condiciones del paro técnico o frenar los despidos.

Entre el personal también circula el rumor de que la empresa podría buscar que los trabajadores renuncien voluntariamente, lo que permitiría reducir costos por liquidaciones, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta ahora, ni FreightCar ni la dirigencia sindical de la CTM han emitido un posicionamiento público, manteniendo un clima de incertidumbre laboral entre los trabajadores y sus familias en la región Centro de Coahuila.