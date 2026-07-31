Sari Pérez Cantú impulsa limpieza y bacheo en Frontera

Frontera, Coah.- Con el objetivo de mantener los espacios públicos limpios y en buen estado en beneficio de las familias de Frontera, el Gobierno Municipal, a cargo de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, reforzó los trabajos de mantenimiento integral en distintos sectores de la ciudad, a través de las cuadrillas de Obras Públicas, Parques y Jardines y Servicios Primarios, atendiendo vialidades, áreas verdes y limpieza.

El director de Obras Públicas, Luis Alfonso González, informó que dentro del Programa Anual de Bacheo se trabaja actualmente en la calle Porfirio Díaz, en las colonias Occidental y La Sierrita, como parte de un plan que contempla 33 arterias de alto flujo.

Por su parte, Parques y Jardines mantiene labores de poda, limpieza, desmonte y mantenimiento de sistemas de riego en sectores como Aviación, Roma, Jardines del Aeropuerto, bulevar Miguel Blanco y Carretera 30, trabajos que se intensificaron debido al crecimiento de la vegetación provocado por las recientes lluvias.

En tanto, Servicios Primarios reforzó la recolección alrededor de contenedores en las colonias Occidental, Centro y La Sierrita, incluyendo el retiro de ramas, muebles y cacharros. La alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar evitando arrojar basura fuera de los lugares destinados para su recolección. "Estamos trabajando todos los días para ofrecer espacios dignos a las familias. Mantener limpia nuestra ciudad es responsabilidad de todas y todos", señaló Sari Pérez Cantú.

Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de mantener una ciudad limpia, ordenada y con espacios públicos dignos para todas las familias, trabajando con orden y rumbo en cada colonia, calle y ejido del municipio.