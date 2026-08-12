Piden cárcel para responsables

Cárcel para los responsables de las condiciones en que fueron encontrados decenas de perros pidió Oralia Castillo, dirigente de la Fundación Vocho Rescate, tras conocer el operativo realizado en Frichem, donde los animales permanecían encerrados y en pésimas condiciones de salud.

A través de un en vivo en Facebook, Castillo se pronunció para que se haga justicia y se aplique la ley a quienes resulten responsables de la situación de los perros.

La publicación generó de inmediato numerosos comentarios, en los que ciudadanos se sumaron a la exigencia de justicia y pidieron que se investigue a los responsables de la organización señalada.

Entre las reacciones, usuarios expresaron su indignación y señalaron que habían confiado en la labor de rescate que realizaba la asociación, por lo que, en la medida de sus posibilidades, aportaban recursos económicos para apoyar a los animales.

Algunos de los participantes cuestionaron el destino de esos recursos y manifestaron que, presuntamente, las aportaciones no habrían sido utilizadas para el fin que buscaban apoyar.

Los comentarios reflejaron el reclamo ciudadano para que las autoridades investiguen los hechos y, en su caso, se sancione conforme a la ley a quienes resulten responsables de las condiciones en que fueron encontrados los perros.