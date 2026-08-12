Bomberos de Sabinas atienden incendio intencional en la colonia Jorge B. Cuéllar

SABINAS, COAH.- Elementos de Bomberos de esta ciudad atendieron un incendio registrado en un inmueble ubicado en la colonia Jorge B. Cuéllar, entre las calles Niños Héroes y el Libramiento Cuauhtémoc.

El comandante operativo en la base, José Pichardo González, informó que al arribar al lugar localizaron un cuarto en llamas, siniestro que presuntamente sobrevino de forma intencional.

Explicó que en el sitio suele reunirse un grupo de personas que, de acuerdo con lo observado por los elementos, presuntamente provocan de manera intencional este tipo de incendios y posteriormente realizan los reportes correspondientes al número de emergencias 911.

Pichardo González precisó que en lo que va del año han atendido fácilmente 10 reportes de esta índole, situación que representa un riesgo para la seguridad de los bomberos y de los propios transeúntes.

Señaló que, ante los reportes de emergencia, los apagafuegos deben acudir con las sirenas abiertas y bajo la premisa de que existe una situación que requiere atención inmediata; sin embargo, al llegar encuentran en algunos casos inmuebles abandonados donde se reúnen personas.

El comandante reiteró que estos hechos generan una movilización innecesaria de los cuerpos de emergencia y ponen en riesgo al personal que atiende los llamados, así como a las personas que circulan por las vialidades durante el traslado de las unidades.