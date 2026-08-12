Hallazgo de hombre en rancho de Múzquiz genera investigaciones

MÚZQUIZ, Coah. - Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila tomaron conocimiento de una persona del sexo masculino sin vida en el rancho "El 17", ubicado en el callejón Zamora, a la altura del kilómetro 3.5 de esta ciudad.

El hallazgo del varón identificado con el nombre de Jesús N se registró el pasado martes 11 de agosto, por lo que agentes de la Fiscalía acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado informó que actualmente se revisa la línea de investigación para determinar las causas del fallecimiento del varón localizado en el inmueble. Como parte de las indagatorias, se llevan a cabo las actuaciones correspondientes conforme a los protocolos establecidos por la autoridad ministerial.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, instruyó a los elementos trabajar de manera coordinada para el desarrollo de las investigaciones.

La Fiscalía en la Carbonífera señaló que, conforme avance la investigación y se cuente con información que pueda ser difundida, se ofrecerán mayores detalles sobre el caso.