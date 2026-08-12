Coahuila debe impulsar gas no convencional, afirma Rogelio Montemayor

SALTILLO, COAH.- México debe acelerar el desarrollo y explotación de sus yacimientos de gas no convencional para fortalecer su seguridad energética, afirmó el exgobernador de Coahuila y especialista en el sector energético, Rogelio Montemayor Seguy.

El exmandatario consideró que haber detenido proyectos relacionados con el gas de lutitas o shale en administraciones pasadas fue una decisión negativa para el desarrollo energético del país.

Montemayor destacó el potencial que tiene Coahuila dentro de las reservas nacionales, al señalar que la mayor parte del gas disponible en México corresponde a yacimientos no convencionales, cuya extracción requiere técnicas como la fracturación hidráulica, conocida como fracking.

"México es un país que tiene más reservas de gas que de petróleo. De las reservas que tenemos, la mayor parte son no convencionales: el 80 % de estas se ubican en el noreste de México y la mitad de ellas están en Coahuila", destacó Montemayor.

El especialista cuestionó que desde 2018, durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se haya frenado el desarrollo de este tipo de proyectos, al considerar que ello representó un obstáculo para el crecimiento energético nacional.

Frente a la política de soberanía energética impulsada por la actual administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el exgobernador planteó la necesidad de ejecutar con rapidez las decisiones y proyectos para recuperar el tiempo perdido.

De acuerdo con Montemayor, el aprovechamiento de los recursos gasísticos modificaría la estructura económica de Coahuila y fortalecería su posición dentro del sector energético nacional, además de favorecer la llegada de nuevas inversiones.

Explicó que contar con gas disponible y a bajo costo permitiría generar condiciones competitivas para distintas industrias que utilizan este hidrocarburo como insumo.

"Hay una competitividad al contar con gas disponible y a bajo costo en la región, se detonará el crecimiento de diversas industrias que dependen directamente de este hidrocarburo; mientras que las regiones con mayor impacto o las zonas más beneficiadas dentro del estado serán la Región Centro, la Región Carbonífera y la Zona Norte", expresó.

Ante los cuestionamientos sobre los posibles efectos ambientales de la fracturación hidráulica y la disposición del Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez, para participar en proyectos sustentables, Montemayor sostuvo que los avances tecnológicos y una regulación adecuada permiten reducir de manera considerable los impactos.

El exgobernador señaló que toda actividad humana genera una huella ambiental, por lo que, desde su perspectiva, el desafío consiste en establecer mecanismos efectivos de supervisión y regulación, en lugar de recurrir a la prohibición.

Añadió que desde hace más de una década existen normas e innovaciones tecnológicas que han sido probadas con resultados exitosos en regiones con características similares, entre ellas el estado de Texas, en Estados Unidos.

Montemayor advirtió finalmente que México no cuenta actualmente con una verdadera seguridad energética, debido a que importa cerca del 60 % del gas requerido para la generación de electricidad.

Por ello, sostuvo que aprovechar el potencial gasístico de Coahuila representa una vía para avanzar hacia una mayor soberanía energética y reducir la dependencia de las importaciones.