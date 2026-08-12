Mujer es agredida por su expareja en la colonia 28 de Noviembre

MÚZQUIZ, COAH.- Un hecho de violencia familiar fue reportado en un domicilio de la colonia 28 de Noviembre, donde una mujer identificada como Wendy N. fue agredida por su expareja.

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer habría sido golpeada y posteriormente rociada con diésel en el cuerpo por Luis Enrique N., quien fue señalado como su expareja.

Tras el reporte al 911, paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana acudieron al domicilio situado al norponiente de la cabecera municipal para brindar atención a la afectada.

Elementos policiacos del mando coordinado de Seguridad Pública Municipal también se movilizaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las acciones correspondientes.

La mujer recibió atención por parte de los servicios de emergencia luego de la agresión registrada en un inmueble de la colonia 28 de Noviembre en esta ciudad.

De igual forma, las autoridades correspondientes deberán determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y deslindar las responsabilidades que correspondan.