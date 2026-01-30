Mujeres de Frontera reciben 150 becas educativas

FRONTERA, COAHUILA.- La directora de la Instancia de la Mujer en Frontera, Valeria González, informó que se logró concretar la entrega de 150 becas educativas dirigidas a mujeres del municipio, luego de varios meses de gestión para hacer realidad este programa con el respaldo del Gobierno del Estado.

La funcionaria explicó que este apoyo representa una oportunidad importante para que más mujeres puedan continuar con su preparación académica, principalmente ante las exigencias actuales del mercado laboral. "Ahora les piden en la mayoría de los trabajos la preparatoria terminada. Por fortuna se lograron concretar las 150 becas y esperamos que todas se gradúen", expresó.

Detalló que las clases se impartirán una vez por semana y se brindarán facilidades para que las beneficiarias puedan continuar con sus estudios, especialmente para quienes son madres de familia. Indicó que en el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer se ofrecerá apoyo en el cuidado de los hijos, ya sea afuera o dentro de los salones, con el objetivo de que las alumnas no desistan y logren concluir su preparación académica.

Asimismo, señaló que el programa tendrá una duración de ocho meses, tras lo cual se realizará la ceremonia de graduación. Durante este periodo, las participantes asistirán semanalmente a clases y posteriormente presentarán evaluaciones, lo que permitirá acelerar el proceso educativo, siempre y cuando mantengan asistencia constante a las clases y capacitaciones.

Con estas acciones, dijo, se busca fortalecer el desarrollo personal y profesional de las mujeres fronterenses, brindándoles herramientas que les permitan acceder a mejores oportunidades laborales y mejorar su calidad de vida.