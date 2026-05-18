Gabriel Vázquez reporta detenciones de menores ebrios en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Durante el fin de semana, elementos de Seguridad Pública de Frontera realizaron la detención de alrededor de 35 personas, entre ellas varios menores de edad sorprendidos en estado de ebriedad, informó el director de la corporación, Gabriel Vázquez.

El funcionario señaló que los reportes atendidos estuvieron relacionados principalmente con exceso de ruido, conatos de riña y personas alterando el orden público bajo los efectos del alcohol, aunque aclaró que no se registraron riñas graves.

"Se recibieron diferentes reportes, unos por exceso de ruido, algunas conatos de riña, personas alterando el orden por andar en estado de ebriedad", explicó.

Precisó que las colonias donde más incidencias se presentaron fueron Aviación, Independencia y sectores aledaños, donde se reforzó la presencia policiaca para atender los llamados ciudadanos.

Sobre los menores detenidos, indicó que la principal causa sigue siendo el consumo de alcohol en la vía pública, aunque también hubo casos por petición familiar. "Algunos porque vienen ahí en estado de ebriedad, o por petición familiar", comentó.

Vázquez destacó que, pese a los reportes por riñas, la mayoría se trató únicamente de conatos, ya que al llegar las unidades los involucrados se encontraban tranquilos o se dispersaban.

Asimismo, señaló que no se realizaron filtros antialcohol durante el fin de semana y que, en la zona ejidal como La Cruz, Ejido 8 de Enero y Pozuelos, se mantiene vigilancia constante sin reportes de robo de ganado ni solicitudes extraordinarias de apoyo.

"Hemos estado metiendo mucha presencia... hasta ahorita no hemos tenido algún robo o alguna petición", puntualizó.