José N es rescatado tras incendio en su vivienda en Coahuila

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un adulto mayor identificado como José N resultó con quemaduras de tercer grado en la mano y pierna derecha, luego de que se incendiara su vivienda ubicada en el barrio tres de esta localidad.

De acuerdo a los primeros reportes, el siniestro ocurrió cerca de la medianoche, mientras el adulto mayor se encontraba en su domicilio situado en calle Presidente Lázaro Cárdenas, sin número.

Al parecer, el abuelito se quedó dormido en un sillón que se encontraba cerca de una chimenea, sin percatarse del inicio del fuego debido a que una braza alcanzó su ropa, lo que impidió una reacción oportuna para evitar las lesiones.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia al notar el humo que salía de la vivienda. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron rápidamente al lugar para controlar el fuego.

Tras ser rescatado por familiares y vecinos, José N fue trasladado de inmediato a la sala de urgencias de la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus heridas.