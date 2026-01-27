Contactanos
Coahuila

Alerta de extorsión en San Juan de Sabinas: Gutiérrez Ozuna advierte a la población

Por Carlos Macias - 27 enero, 2026 - 06:52 p.m.
      NUEVA ROSITA, COAH.- El subdirector operativo de seguridad pública en el municipio de San Juan de Sabinas, Juan Francisco Gutiérrez Ozuna, alertó sobre los casos de extorsión que se han registrado en la zona, cometidos generalmente por personas que se encuentran internas en los centros de readaptación social federales.

      El subdirector de seguridad pública recomendó a la población que, en caso de recibir una llamada de extorsión, cuelguen inmediatamente y den aviso a las autoridades. "Pueden llamar al 911 o a nuestra base y cuelguen la llamada inmediatamente" dijo.

      Gutiérrez Osuna informó que se han registrado aproximadamente 7 u 8 intentos de extorsión en lo que va del año, y que la mayoría de estos casos provienen de personas que están recluidas en centros de readaptación social federales y se dedican a estafar a la gente.

      El subdirector de seguridad pública destacó que es importante que la población esté alerta y no caiga en estos engaños. "Los malandros se la saben, saben cómo fregar a la gente", dijo.

      Gutiérrez Osuna también consideró importante que se registre cada línea telefónica para llevar un control y evitar que se cometan estos delitos. "Es necesario que se registre cada línea para que se pueda llevar un registro y saber quién está detrás de estas llamadas", concluyó.

