Oscar Ríos Ramírez entrega alimentos calientes

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, encabezó la entrega de alimentos calientes en la colonia Amelia Rodríguez como parte del operativo abrigo. Durante la visita, Ríos Ramírez destacó la importancia de estar cerca de la gente y apoyar a quienes más lo necesitan.

"Estamos aquí para apoyar a la gente que realmente necesita, es un gobierno muy humano donde estamos siempre cerca de la gente", dijo Ríos Ramírez. El alcalde mencionó que han visitado varios sectores de la ciudad, incluyendo la mina siete Antonio Gutiérrez, y que hoy están en la colonia Amelia Rodríguez.

Ríos Ramírez agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su apoyo y destacó que es un gobierno estatal muy humano que está trabajando hombro con hombro con el municipio para apoyar a la gente. "La intención es estar cerca de la gente que necesita de nosotros", agregó.

El alcalde también mencionó que ha estado trabajando en la comunidad durante 48 años y que siempre ha tratado de estar cerca de la gente. "No hay que olvidarnos de la gente que realmente necesita", dijo.

La entrega de alimentos calientes es parte del operativo abrigo que busca apoyar a las personas más vulnerables de la comunidad durante la temporada de frío. El alcalde Ríos Ramírez destacó que seguirán trabajando para apoyar a la gente y que están comprometidos con la labor social.