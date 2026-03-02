Frontera: Disminuyen riñas escolares gracias a la Policía Escolar

FRONTERA, COAHUILA.- Las riñas entre estudiantes en planteles educativos de Frontera han disminuido hasta en un 80 por ciento, informó la coordinadora de la Policía Escolar, Antonia Rodríguez, quien atribuyó estos resultados a las acciones preventivas implementadas en coordinación con directivos y padres de familia.

La funcionaria explicó que, a diferencia de meses anteriores cuando los reportes eran prácticamente diarios, actualmente los casos se han reducido de manera considerable.

"Los estudiantes ya no se han reportado como antes, que era diario; ha bajado un 80 por ciento. Quiere decir que toda la prevención que hemos llevado con las visitas está dando resultados, además de que los padres de familia están apoyando también los programas; la prevención viene del hogar", expresó.

Rodríguez destacó que, pese a la disminución, continúan las pláticas en los diversos planteles para mantener a la baja los índices de violencia y fomentar la sana convivencia entre los alumnos.

Subrayó que los maestros cumplen una función formativa dentro del aula, pero no sustituyen la responsabilidad de los padres en casa.

"Los maestros no son papás, ellos están enseñando a ser buenos estudiantes y ciudadanos", puntualizó.

Asimismo, indicó que se han reforzado las charlas dirigidas a padres de familia, con el propósito de brindarles herramientas que les permitan apoyar a los docentes y orientar a aquellos alumnos que comienzan a presentar conductas inadecuadas.

Finalmente, reiteró que la estrategia continuará de manera permanente, con el objetivo de consolidar entornos escolares seguros y libres de violencia.