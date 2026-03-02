Operativo en Frontera: 11 detenidos por inhalación de sustancias

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que el municipio ha recibido diversos reportes ciudadanos por peleas, mal comportamiento y vecinos que exceden los niveles permitidos de música en distintas colonias, por lo que pidió a la población continuar denunciando este tipo de situaciones.

La edil destacó que es fundamental que los ciudadanos hagan uso de los canales oficiales para reportar incidentes y permitir una atención oportuna por parte de las autoridades. "Es importante que las personas reporten a Seguridad Pública para dar atención inmediata", expresó.

Detalló que el pasado viernes se realizó un operativo conjunto en coordinación con otras corporaciones, así como con las direcciones de Seguridad Pública de Monclova y Frontera, en el que fueron detenidas 11 personas por inhalación de sustancias.

Asimismo, indicó que el domingo fue asegurada otra persona en la colonia Occidental, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de la droga y de manera constante amedrentaba a los vecinos del sector.

Pérez Cantú señaló que precisamente en la colonia Occidental también se han recibido quejas por domicilios donde mantienen bocinas a alto volumen, generando molestias entre los habitantes. Subrayó que la tranquilidad de las familias es prioridad para su administración, por lo que se estarán realizando visitas domiciliarias para atender los reportes y exhortar a los involucrados a mantener el orden. "No es una cuestión política, es una cuestión de orden y de tranquilidad para las personas", puntualizó la alcaldesa.