Contactanos
Coahuila

Sari Pérez Cantú firma convenio para impulsar la innovación en Frontera

La alcaldesa reafirmó su compromiso de impulsar la educación y la innovación en Frontera.

Por Staff / La Voz - 25 marzo, 2026 - 06:12 p.m.
Sari Pérez Cantú firma convenio para impulsar la innovación en Frontera
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo tecnológico y abrir nuevas oportunidades para las futuras generaciones, la alcaldesa Sari Pérez Cantú participó en la firma de un convenio de colaboración con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), junto a los municipios de Monclova y Castaños, en coordinación con autoridades estatales y municipales de la Región Centro.

      El acto fue encabezado por el director general del COECYT, el Dr. Mario Valdés Garza, y contó con la presencia del subsecretario de la Región Centro, Sergio Sisbeles, consolidando el trabajo en equipo entre municipios para impulsar proyectos de innovación y fortalecer la competitividad regional.

      Este acuerdo permitirá a jóvenes de Frontera acceder a programas, capacitación y recursos en las áreas de ciencia, tecnología e innovación; facilitando el desarrollo de proyectos que fortalezcan las capacidades locales y acerquen herramientas digitales a la comunidad.

      La alcaldesa destacó que esta colaboración contribuirá a impulsar iniciativas dirigidas a niñas, niños y jóvenes, fomentando el interés por la investigación, el conocimiento y el uso de nuevas tecnologías, así como la mejora de espacios públicos a través de la innovación social.

      Asimismo, subrayó que la coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, es clave para que estos programas lleguen de manera directa a la población y generen beneficios reales para el desarrollo del municipio.

      "En Frontera apostamos por la educación, la innovación y el talento de nuestra gente como base para construir más oportunidades", señaló.

      Finalmente, Sari Pérez reiteró que su administración continuará impulsando alianzas estratégicas que fortalezcan el desarrollo de la ciudad, consolidando a Frontera como un municipio que avanza con orden y rumbo, preparado para los retos del presente y del futuro.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados