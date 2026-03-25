Sari Pérez Cantú firma convenio para impulsar la innovación en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo tecnológico y abrir nuevas oportunidades para las futuras generaciones, la alcaldesa Sari Pérez Cantú participó en la firma de un convenio de colaboración con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), junto a los municipios de Monclova y Castaños, en coordinación con autoridades estatales y municipales de la Región Centro.

El acto fue encabezado por el director general del COECYT, el Dr. Mario Valdés Garza, y contó con la presencia del subsecretario de la Región Centro, Sergio Sisbeles, consolidando el trabajo en equipo entre municipios para impulsar proyectos de innovación y fortalecer la competitividad regional.

Este acuerdo permitirá a jóvenes de Frontera acceder a programas, capacitación y recursos en las áreas de ciencia, tecnología e innovación; facilitando el desarrollo de proyectos que fortalezcan las capacidades locales y acerquen herramientas digitales a la comunidad.

La alcaldesa destacó que esta colaboración contribuirá a impulsar iniciativas dirigidas a niñas, niños y jóvenes, fomentando el interés por la investigación, el conocimiento y el uso de nuevas tecnologías, así como la mejora de espacios públicos a través de la innovación social.

Asimismo, subrayó que la coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, es clave para que estos programas lleguen de manera directa a la población y generen beneficios reales para el desarrollo del municipio.

"En Frontera apostamos por la educación, la innovación y el talento de nuestra gente como base para construir más oportunidades", señaló.

Finalmente, Sari Pérez reiteró que su administración continuará impulsando alianzas estratégicas que fortalezcan el desarrollo de la ciudad, consolidando a Frontera como un municipio que avanza con orden y rumbo, preparado para los retos del presente y del futuro.