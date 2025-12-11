Detienen a tres personas en Frontera durante operativo federal de seguridad

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, destacó que su administración mantiene un trabajo coordinado en materia de seguridad y aseguró que cerrarán el 2025 con un fortalecimiento en las acciones para proteger a la población. Sus declaraciones se dieron tras un reciente operativo federal realizado en el municipio.

La Fiscalía General de la República ejecutó un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Jardines del Aeropuerto, donde se logró el aseguramiento de diversas cantidades de droga y la detención de tres personas presuntamente vinculadas con la distribución de narcóticos en la región.

El operativo, efectuado alrededor de las 7:00 horas, contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo perimetral para garantizar la seguridad del despliegue. Dentro del inmueble, las autoridades localizaron cerca de dos kilos de marihuana, 17 bolsitas con metanfetamina presuntamente lista para su venta y dos pipas cristalinas utilizadas para el consumo de esta droga sintética.

"Tenemos un trabajo coordinado gracias al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al resto de las corporaciones policíacas federales, estatales y municipales. Sin embargo, hay que seguir trabajando para salvaguardar a nuestros fronterenses", expresó la alcaldesa.

Pérez Cantú adelantó que se destinará mayor inversión para ampliar el sistema de cámaras de vigilancia en Frontera y reiteró que su administración no bajará la guardia. Agregó que todavía hay retos importantes por atender, por lo que continuarán las reuniones con las distintas corporaciones de seguridad, especialmente para reforzar la intervención en zonas consideradas focos rojos como las colonias Independencia, Borja, San Cristóbal y una parte de la Morelos.