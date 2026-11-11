Frontera: Sara Pérez confirma que no habrá reajustes de personal

El Ayuntamiento de Frontera no contempla realizar reajustes de personal para 2027, aseguró la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien señaló que la administración municipal concentra sus esfuerzos en reducir gastos operativos y mantener finanzas ordenadas.

La Presidenta Municipal informó que actualmente la plantilla laboral está integrada por alrededor de 530 trabajadores y descartó que las recientes bajas de empleados estén relacionadas con recortes ordenados por el Gobierno Municipal.

Explicó que algunas personas han dejado sus puestos por voluntad propia, al encontrar otras oportunidades laborales, pero insistió en que no se trata de una estrategia de reducción de personal.

La administración busca generar ahorros

Pérez Cantú indicó que mantiene reuniones con la Tesorería Municipal para revisar los detalles del presupuesto de 2027, cuya propuesta se encuentra prácticamente integrada, aunque todavía se analizan los rubros en los que será posible generar ahorros.

Detalló que la estrategia contempla economizar en diferentes áreas de la administración, principalmente en gastos cotidianos como papelería y materiales de oficina, donde se ha establecido una mayor disciplina para evitar desperdicios.

Otro de los rubros bajo supervisión es el consumo de combustible, mediante el control de bitácoras y la vigilancia del uso de las unidades oficiales.

Medidas de ahorro implementadas

La Alcaldesa destacó que estas medidas se han aplicado durante el año y han permitido mantener ahorros, gracias a la colaboración de los trabajadores y al seguimiento de los gastos administrativos.

Reiteró que el objetivo es cuidar los recursos municipales y garantizar que el Ayuntamiento pueda continuar operando sin recurrir, por el momento, a recortes de personal.