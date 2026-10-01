Autoridades de Frontera Alertan sobre Problemas de Salud Mental

FRONTERA, COAH.- Al menos tres casos de personas con posibles trastornos de salud mental que han requerido orientación a sus familias han llegado al conocimiento de la Dirección de Salud Municipal, informó Miguel Sánchez Leija.

El director de Salud de Frontera explicó que recientemente una familia acudió en busca de apoyo para un hombre mayor de 30 años, quien cuenta con antecedentes de epilepsia y retraso psicomotriz, pero no con un diagnóstico definitivo de salud mental, pese a presentar desde hace aproximadamente tres años episodios de agresividad y alucinaciones visuales y auditivas, de acuerdo con lo referido por sus familiares.

Sánchez Leija señaló que el caso llamó su atención debido al tiempo de evolución y a que el paciente ya había recibido algunas valoraciones médicas, además de tratamiento con un medicamento antipsicótico, pero en el expediente revisado no se encontró un diagnóstico definitivo que permitiera establecer un manejo especializado.

"Primero llegar a un diagnóstico, diagnosticarlo para en verdad darle el manejo como tal", explicó.

Ante la situación, la Dirección de Salud elaboró un resumen médico y busca canalizar al paciente para una valoración prioritaria por Medicina Interna, debido a que actualmente no se cuenta con el servicio de Psiquiatría. En caso de requerirse una valoración especializada, se buscará que el paciente sea atendido a través del IMSS o mediante las alternativas disponibles a nivel estatal o en Monterrey.

El funcionario indicó que también buscará apoyo con Juan Torrescólica, encargado de Salud Mental y Adicciones, con la finalidad de gestionar una valoración psiquiátrica que permita avanzar en el diagnóstico y atender tanto al paciente como a su entorno familiar.

Sánchez Leija destacó que uno de los principales problemas detectados durante la atención fue el desconocimiento de los familiares sobre cómo actuar ante una crisis de salud mental. Explicó que, ante un episodio de agresividad o un estado psicótico, no se debe confrontar a la persona, debido a que esto puede incrementar la crisis.

También enfatizó que una urgencia psiquiátrica no debe ser manejada en casa ni en una celda, sino en un hospital, particularmente cuando existe riesgo de autolesión o de agresión hacia otras personas. "La urgencia psiquiátrica, el estado psicótico, no se maneja en casa, no se maneja en la celda; se maneja en el hospital", puntualizó.

El director de Salud señaló que, de los casos que él ha conocido directamente en Frontera, este sería al menos el tercero relacionado con personas que presentan este tipo de situaciones y requieren orientación familiar. Añadió que algunos pacientes llegan a recibir atención en urgencias debido a autolesiones, episodios de agresividad o brotes psicóticos, pero posteriormente requieren seguimiento y un diagnóstico que permita establecer el tratamiento correspondiente.

Sánchez Leija indicó que las enfermedades mentales pueden presentar descompensaciones aun cuando existe tratamiento, por lo que pidió a los familiares solicitar apoyo médico ante cualquier situación de riesgo. En el caso atendido recientemente, señaló que la familia mostró disposición para buscar ayuda, aunque también enfrenta un escenario de desgaste debido al tiempo que lleva la situación y a las condiciones de salud de la madre del paciente, quien actualmente está bajo el cuidado de sus hermanas.

El funcionario reiteró que el objetivo es evitar que la falta de información o atención adecuada perjudique al paciente o a su entorno familiar y avanzar primero hacia una valoración y diagnóstico que permitan definir el tratamiento.