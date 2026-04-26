Claudia Garza es la nueva candidata del PRI a diputada local en Sabinas

Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 25 de abril de 2026.– En un ambiente de entusiasmo, unidad y respaldo total de la militancia, se llevó a cabo el Consejo Político de la región Carbonífera-Manantiales, donde Claudia Garza Iribarren rindió protesta como candidata del PRI a diputada local por el Distrito 03.

El evento estuvo marcado por la energía de la base priista, que con porras, vivas y pancartas manifestó su apoyo a la abanderada, en una jornada que reflejó la cohesión y fortaleza del partido en la región.

La sesión fue presidida por el secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI, Diego Rodríguez Canales, y contó con la presencia de presidentes de comités municipales, líderes de sectores y organizaciones.

En su mensaje, Diego Rodríguez Canales destacó el compromiso, la trayectoria y la convicción de quienes integran el PRI, subrayando que el partido está conformado por mujeres y hombres que han respondido a Coahuila en los momentos más importantes.

"Porque hay que decirlo como es, con orgullo y sin titubeos: aquí está lo mejor del PRI... aquí está su fuerza, su historia y su futuro."

Rodríguez Canales afirmó que el PRI es un partido firme y de pie, listo para salir con determinación a defender lo construido y a ganar con contundencia en el próximo proceso electoral.

"Este no es un proyecto de promesas vacías; es un proyecto que cumple, que responde y que da resultados. Lo que funciona se defiende y lo que se ha logrado se fortalece."

Destacó el trabajo de Manolo Jiménez Salinas, quien mantiene a Coahuila como uno de los estados más seguros para vivir.

Asimismo, hizo un llamado a cerrar filas, redoblar el trabajo territorial y salir con el orgullo priista a las calles, con el objetivo de alcanzar una victoria contundente.