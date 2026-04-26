Desaparece Mario Guerra tras accidente en carretera 57 en Coahuila

Nueva Rosita, Coahuila.- Un operador de tráiler identificado como Mario Alberto Guerra Rangel es buscado por sus familiares luego de desaparecer tras verse involucrado en un accidente vial registrado la madrugada de este domingo sobre la carretera federal 57.

De acuerdo con la información proporcionada por sus allegados, el percance ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 135, antes de llegar al paraje conocido como Arroyo Blanco, donde dos unidades de carga pesada colisionaron por causas aún no esclarecidas.

Tras el accidente, versiones contradictorias han generado incertidumbre entre los familiares del conductor, ya que algunas personas señalan que habría sido trasladado a un hospital; sin embargo, al ser buscado en distintos centros médicos de la región, no se ha localizado su ingreso. Otras versiones indican que el hombre habría abandonado el lugar del choque por su propio pie, caminando a la orilla de la carretera.

Hasta el momento, Mario Alberto Guerra Rangel no ha establecido comunicación con sus familiares, quienes aseguran no tener información sobre su paradero, lo que ha encendido la preocupación ante la posibilidad de que se encuentre en una situación de riesgo.

Ante esta situación, los familiares hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que ayude a dar con su ubicación, solicitando a quienes hayan presenciado el accidente o visto al conductor en la zona que se comuniquen de inmediato, a fin de contribuir a su pronta localización.