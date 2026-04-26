Esra Cavazos se registra para contender por el Congreso en Coahuila

Arropada por su familia, militantes y representantes del PRI, Esra Cavazos formalizó este sábado su registro ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para participar dentro de la contienda para la renovación del Congreso del Estado.

La aspirante acudió al comité distrital para entregar la documentación correspondiente, acompañada por su compañera de fórmula, Glenda Suárez, con quien dijo compartir un proyecto basado en cercanía ciudadana y trabajo en equipo.

"Estoy muy contenta con el acompañamiento de muchos amigos porque esto se hace en unidad y en equipo, hoy entregamos toda la documentación ante el IEC para contender por el Distrito 5 y vamos con toda la ciudadanía porque tenemos claro que escuchando y trabajando de manera cercana podemos mejorar la realidad de todos".

Durante su mensaje, Esra Cavazos señaló que su compromiso está enfocado en impulsar el desarrollo del municipio, particularmente en temas como la reactivación del empleo y el fortalecimiento de la coordinación entre sociedad y gobierno.

"Soy monclovense, mi familia está aquí, y me interesa que a Monclova le vaya bien, queremos una mejor realidad, reactivar el empleo y avanzar con un plan y una visión clara".

La representante de la alianza PRI-UDC puntualizó que su proyecto no es improvisado, sino resultado de trabajo previo en ámbitos como la educación, la iniciativa privada y el sector social, que le permite conocer de cerca las necesidades de la gente.

Asimismo, señaló que uno de los ejes de su campaña será la construcción de propuestas desde la ciudadanía, involucrando a distintos sectores como universidades, empresarios y organismos civiles.

"Tenemos que trabajar todos en el mismo espacio colectivo, Congreso, iniciativa privada, sociedad civil, porque a todos nos debe interesar mejorar", indicó.

El registro de Esra Cavazos se dio en medio de muestras de apoyo de simpatizantes, quienes acudieron pese a las altas temperaturas para respaldar el arranque formal de su candidatura.