Candidatos del PRI Coahuila se presentan en evento liderado por Gabriel Elizondo

Bajo la consigna "Esta es la fuerza del PRI", el Salón Amatea registró un lleno total este sábado durante la toma de protesta de los candidatos a diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un acto encabezado por Gabriel Elizondo.

* Cristina Amezcua, candidata por el distrito 04

* Esra Cavazos, candidata por el distrito 05

* Héctor Miguel García "El Cachupín", candidato por el distrito 06

El evento se convirtió en una demostración de músculo político, con la presencia de simpatizantes y estructuras partidistas que respondieron con porras, aplausos y consignas, marcando el arranque de una nueva etapa rumbo al proceso electoral.

Durante los mensajes, se hizo énfasis en la importancia de mantener a Coahuila como un estado seguro y estable, en contraste —señalaron— con la situación que enfrentan otras entidades del país en materia de inseguridad. Asimismo, se abordó el impacto económico en las familias por el alza en los precios de la gasolina y la canasta básica.

En el marco del proceso electoral, se precisó la conformación territorial de los distritos que representarán los candidatos:

* Distrito 04: Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Cienegas, Lamadrid, Sacramento, San Pedro y el sur de Monclova.

* Distrito 05: Monclova.

* Distrito 06: Frontera, Múzquiz, Nadadores, Ocampo, San Buenaventura y Sierra Mojada.

Los candidatos reiteraron su compromiso de recorrer cada colonia, calle y comunidad, fortaleciendo el contacto directo con la ciudadanía y presentando sus propuestas.

El acto concluyó entre consignas que retumbaron en el recinto "¡El mejor PRI es el PRI de Coahuila!" y "¡Que viva el PRI!", en un ambiente que evidenció la capacidad de convocatoria del partido en la región Centro.