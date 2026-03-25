Héctor Aguirre Dávila pide precaución en la presa Venustiano Carranza

SABINAS, COAH.-"No se metan al agua sin sus chalecos salvavidas; los tenemos en préstamo gratuito ahí en El Faro", advirtió Héctor Aguirre Dávila, presidente de la asociación civil El Faro de Don Martín, ante la llegada de vacacionistas a la presa Venustiano Carranza. Contó que hay chalecos para bebés, adolescentes y adultos, y pidió no arriesgarse por la emoción de acampar tras meses de espera.

Aguirre Dávila señaló que en estas fechas aumentan vehículos poco comunes en Don Martín. Llegan con Razor, cuatrimotos y motos acuáticas, y algunos paseantes hacen maniobras peligrosas, como pirámides sobre las cuatrimotos con menores sujetos de la parrilla. Calificó esas prácticas de muy riesgosas y las vinculó a posibles raspones y accidentes.

El presidente de El Faro exhortó a madres y padres a no perder de vista a sus muchachos. Pidió evitar que "se les haga fácil" el relajo y, sobre todo, que no tomen riesgos innecesarios en tierra ni en el agua, donde una distracción puede terminar mal.

Aguirre Dávila recordó que el préstamo de chalecos es gratuito y está disponible en El Faro, con tallas incluso para bebés. Insistió en que el gusto de vacacionar no debe borrar medidas básicas: usar chaleco, vigilar a menores y conducir vehículos todo terreno con prudencia.

Dijo que cada temporada se repiten los mismos descuidos y que bastan precauciones simples para prevenir tragedias. Para él, la clave es no confiarse: ni en la orilla ni en los caminos de terracería que llevan a la presa.

El llamado quedó claro: vacaciones sí, pero con responsabilidad. El Faro mantiene el préstamo de equipo y la recomendación firme: sin chaleco no hay chapuzón, y en las cuatrimotos, orden y nada de pirámides que pongan en riesgo a niñas y niños.