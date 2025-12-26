Sari Pérez Cantú instala botones de emergencia en Frontera

Frontera, Coah.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la prevención y la atención oportuna ante situaciones de riesgo, la alcaldesa Sari Pérez Cantú continúa con la instalación y ampliación de la red de botones de emergencia en distintos puntos estratégicos del municipio, una herramienta tecnológica que permite a la ciudadanía solicitar auxilio de forma directa e inmediata.

Con esta acción, la presidenta municipal refrenda su compromiso de priorizar la seguridad de las y los fronterenses, fortaleciendo los mecanismos de respuesta rápida y colocando a las personas como eje central de las decisiones públicas, mediante soluciones prácticas y cercanas.

El director de Seguridad Pública Municipal, Fernando González Dodero, explicó que estos dispositivos se encuentran enlazados al Centro de Control y Comando (C2), donde personal capacitado monitorea en tiempo real cada activación. Al presionar el botón, la persona usuaria establece comunicación inmediata con el centro de control, mientras una cámara permite verificar la situación y canalizar el apoyo correspondiente a la corporación adecuada.

Actualmente, los botones de emergencia están instalados en puntos de alta afluencia y atención social como el DIF Borja, la Plaza de La Lagunita y el ejido 8 de Enero, garantizando una cobertura efectiva en distintas zonas del municipio. Además, se anunció la próxima instalación de un nuevo botón dentro de la plaza del sector de la colonia Occidental, para ampliar la red de protección ciudadana.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Frontera reafirma su interés en reducir la incidencia delictiva, fortalecer la capacidad de respuesta institucional y brindar mayor protección, en especial a las mujeres. De esta manera, la alcaldesa Sari Pérez Cantú reafirma que en Frontera, la seguridad se atiende todos los días, con hechos, cercanía y responsabilidad.