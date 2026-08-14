Buscan paradero de perros en albergue de Frontera

Frontera, Coah.- Personas que dejaron perros bajo resguardo en el albergue de la Fundación Frichem y pagaban periódicamente por su manutención han comenzado a buscarlos, luego de que varios animales no se encuentran entre los ejemplares que fueron asegurados por las autoridades.

Ana Laura Márquez, presidenta de Fundación Milma, informó que la asociación y otros grupos animalistas han recibido numerosos mensajes privados de personas que preguntan por el paradero de sus mascotas.

"Hay muchas personas que están preguntando dónde se encuentran los perros que dejaron en ese albergue y por los que periódicamente mandaban dinero para su manutención y, francamente, no están entre los que nosotros tenemos en resguardo".

La activista señaló que entre los reportes existen personas que buscan perros específicos; sin embargo, aclaró que para establecer qué ocurrió con esos animales se requieren testigos y personas que tengan conocimiento de los hechos.

La presidenta de Fundación Milma también cuestionó la falta de regulación efectiva de los albergues y centros de resguardo animal, al señalar que debe existir supervisión para garantizar condiciones adecuadas de higiene, salud pública y protección de los animales.

Indicó que la Ley de Protección Animal estatal contempla la regulación de estos espacios y recordó que Fundación Milma ha insistido en la aplicación adecuada de los reglamentos.

La activista advirtió que la ausencia de reglas y sanciones adecuadas permite que cualquier persona se presente como rescatista, por lo que consideró necesario establecer controles para la operación de estos centros.

El caso permanece bajo investigación y las asociaciones esperan que las personas que desconozcan el paradero de sus mascotas aporten información y testimonios a las autoridades.