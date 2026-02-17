Bomberos rescatan a gato atrapado en árbol: Sabinas

SABINAS, COAH.- Elementos de Protección Civil y Bomberos de Sabinas llevaron a cabo un exitoso rescate animal la tarde de este 17 de febrero, tras atender un reporte ciudadano en la colonia Arboledas. El suceso involucraba a un gato doméstico atrapado en lo alto de un árbol, generando preocupación entre vecinos y familiares.

El llamado de auxilio se recibió a la 1:43 de la tarde, cuando la ciudadana Ana Karen solicitó ayuda para su mascota, que no podía descender por sus propios medios. El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Sabinal número 1412, donde de inmediato se movilizaron los cuerpos de emergencia para brindar la asistencia correspondiente.

Al llegar al lugar, los rescatistas evaluaron la situación y procedieron a realizar las maniobras necesarias para alcanzar al felino. Con el uso de equipo especializado y técnicas seguras, lograron rescatarlo sin complicaciones durante la operación.

Una vez asegurado, el gato fue entregado sano y salvo a su propietaria, quien agradeció la pronta respuesta de los elementos de Protección Civil y Bomberos. El servicio finalizó a las 2:03 de la tarde, demostrando la eficacia y compromiso de los equipos de emergencia en este tipo de situaciones.

Este hecho resalta la importancia de contar con instituciones preparadas para atender no solo emergencias humanas, sino también aquellas que involucran a los animales de compañía, fortaleciendo así el vínculo comunitario y la confianza ciudadana en los cuerpos de rescate.