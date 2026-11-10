Frontera: Carlos Siller pide no levantar alcantarillas durante lluvias

Autoridades municipales exhortaron a los habitantes de Frontera a no levantar las tapas de las alcantarillas durante las lluvias, debido a que esta práctica provoca que basura y otros materiales ingresen a la red de drenaje y generen taponamientos que afectan a varias viviendas.

Carlos Siller, regidor de Agua Potable y Drenaje, informó que han recibido reportes de obstrucciones en distintas colonias, entre ellas 5 de Mayo, Occidental y Aviación, donde vecinos han enfrentado problemas para desalojar las aguas residuales.

Acciones de la autoridad

Explicó que esta situación se repite durante cada temporada de lluvias, cuando algunas personas levantan las alcantarillas para acelerar el desfogue del agua acumulada en las calles. Sin embargo, lejos de solucionar los encharcamientos, la acción permite el ingreso de desechos que terminan obstruyendo las tuberías.

El regidor señaló que el personal del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) atiende los reportes, aunque la cantidad de casos durante las precipitaciones puede retrasar los trabajos.

Detalles confirmados

Detalló que para resolver los taponamientos más complicados se requiere un camión especializado conocido como Vactor, equipo que utiliza sistemas de succión y presión para retirar las obstrucciones de la red. Actualmente, de acuerdo con la información que tiene el regidor, solamente hay una unidad disponible para atender tanto a Monclova como a Frontera, lo que incrementa los tiempos de espera cuando se acumulan los reportes.

Siller aseguró que el camión trabaja durante el día y la noche para atender las solicitudes, por lo que pidió a los ciudadanos tener paciencia y, principalmente, realizar sus reportes para que los casos sean programados y canalizados.

Finalmente, indicó que los habitantes pueden acudir a la Regiduría de Agua y Drenaje, ubicada en el segundo piso de la Presidencia Municipal, desde donde se gestionan las solicitudes ante SIMAS para procurar una atención lo más pronto posible.