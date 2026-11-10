¿Inés Gómez Mont regresará a México? Esto busca hacer la Fiscalía de México

CIUDAD DE MÉXICO — La Fiscalía General de la República efectúa los trámites legales y diplomáticos ante el Gobierno de Estados Unidos para lograr la repatriación de la expresentadora de televisión Inés Gómez Mont, quien permanece bajo custodia en un centro de detención migratorio del estado de Florida tras ser aprehendida a finales de octubre.

La confirmación fue realizada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, durante la habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. El funcionario precisó que el órgano procurador de justicia encabeza las gestiones necesarias para que la imputada sea trasladada a territorio nacional y enfrente el debido proceso penal, habiendo permanecido en calidad de prófuga desde el año 2021.

Acciones de la autoridad

Sobre Gómez Mont pesan tres mandamientos judiciales emitidos por jueces federales mexicanos. El primero de ellos corresponde a acusaciones por probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las dos órdenes restantes derivan de imputaciones por presunta defraudación fiscal.

De acuerdo con las carpetas de investigación integradas por el Ministerio Público de la Federación, a la imputada se le atribuye la recepción de fondos en cuentas personales provenientes de un esquema de triangulación mediante empresas fantasma. Las indagatorias señalan que dicha red habría desviado 2 mil 450 millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, sumado a una supuesta evasión tributaria que supera los 13 millones de pesos.

Detalles confirmados

La titular de la fiscalía mexicana, Ernestina Godoy, refirió con anterioridad que la solicitud de detención provisional con fines de extradición fue remitida formalmente desde septiembre de 2025. Las autoridades mexicanas han mantenido un intercambio constante de información y pruebas con sus contrapartes estadounidenses para sustentar el expediente.

Actualmente, Gómez Mont se encuentra recluida en el centro de transición del condado de Broward, Florida, debido a su estatus migratorio irregular. Mientras el equipo legal de la imputada ha promovido recursos procesales como el habeas corpus para solicitar la excarcelación en jurisdicción estadounidense, la representación legal del Estado mexicano sostiene que, de concretarse la deportación, la orden de aprehensión será ejecutada de forma inmediata al tocar suelo nacional.