Rodeo Saltillo 2026 impulsa ventas en el Centro Histórico

SALTILLO, COAH.- El Rodeo Saltillo 2026 impulsó las ventas de comercios del Centro Histórico, donde algunos establecimientos reportaron incrementos de alrededor de 40%, principalmente en productos vaqueros, informó la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo A.C.

Los giros con mayor movimiento fueron zapaterías y tiendas de ropa vaquera, botas, sombreros, cintos y accesorios, artículos que tuvieron mayor demanda entre los asistentes al evento.

Alan Christian Duarte, presidente de la asociación, señaló que la temática del rodeo favoreció directamente a los negocios establecidos en el primer cuadro de la ciudad, debido al interés de los visitantes por adquirir prendas y accesorios relacionados con estas actividades.

A diferencia de la Feria Saltillo, explicó, el Rodeo genera una dinámica de consumo que beneficia de manera más directa a los comercios del Centro Histórico. Además, quienes acuden a comprar algún artículo suelen recorrer otros establecimientos y realizar compras adicionales.

"Estimamos que la mayoría de las compras de ropa vaquera relacionadas con el evento se realizaron en el Centro Histórico", señaló Duarte.

El dirigente también indicó que la quincena y las actividades realizadas durante octubre contribuyeron al movimiento comercial registrado en este periodo.

Ante estos resultados, la asociación destacó la importancia de continuar promoviendo eventos que atraigan visitantes, fortalezcan las tradiciones e impulsen la economía local.