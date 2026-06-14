Sari Pérez Cantú invita a celebrar a los papás en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú invitó a todos los padres de familia de Frontera a participar en el evento "¡A Todo Padre! ¡A dos de tres caídas gana papá!", una celebración para reconocer a quienes, con esfuerzo, responsabilidad y amor, son pilar fundamental de sus hogares.

La presidenta municipal destacó que con esta actividad se busca reconocer a los papás fronterenses que todos los días trabajan por sus familias y contribuyen al fortalecimiento de la comunidad. Por ello, hizo un llamado para que ningún padre se quede fuera de esta gran fiesta llena de convivencia y diversión.

El evento se realizará el próximo viernes 19 de junio a las 6:30 de la tarde en la explanada de la Presidencia Municipal de Frontera, donde las familias podrán disfrutar de un programa preparado para festejar a los jefes del hogar.

Entre las actividades destaca una espectacular función de lucha libre, además de rifas de atractivos regalos, dinámicas familiares y muchas sorpresas que harán de esta celebración una experiencia memorable para todos los asistentes.

La alcaldesa Sari Pérez señaló que este festejo es posible gracias al trabajo en equipo entre el DIF Municipal Frontera, el DIF Coahuila y el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y reconocer a quienes son ejemplo de compromiso y dedicación.

"Queremos celebrar a los papás como se merecen. Los esperamos para compartir una tarde llena de alegría, convivencia y sorpresas. Será una gran oportunidad para agradecerles todo lo que hacen por sus familias y por nuestra comunidad", expresó la alcaldesa.

Con este festejo el Gobierno Municipal de Frontera reafirma su compromiso de seguir impulsando actividades que fortalezcan la unión familiar y promuevan espacios de convivencia para todas y todos.