Frontera celebra la Cuaresma con degustación de platillos tradicionales

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco de la temporada de Cuaresma y las celebraciones de Semana Santa, el Ayuntamiento de Frontera llevó a cabo la "Degustación de Platillos de Cuaresma", una actividad impulsada por Misiones Culturales y la Dirección de Arte y Cultura para fortalecer las tradiciones gastronómicas de la región.

El evento se realizó en el atrio de la Presidencia Municipal, donde cocineras locales ofrecieron una amplia variedad de alimentos típicos de la temporada, entre ellos capirotada, lentejas, aguachile, ceviche de camarón, nopales, caldos y aguas frescas, que fueron degustados por el público asistente.

El director de Arte y Cultura, Jaime Delgado Quirino, destacó que esta actividad incluyó no solo la degustación, sino también la reseña de cada platillo, con el objetivo de difundir su origen y significado dentro de la cultura popular.

Señaló que en total participaron 30 personas, quienes presentaron alrededor de 15 platillos diferentes, logrando una respuesta positiva por parte de la ciudadanía.

"Esta actividad se realizó para el público en general, buscando fortalecer nuestras tradiciones sin dejar de lado la gastronomía como una parte fundamental de la cultura de México", expresó.

Con este tipo de eventos, el municipio busca preservar el arraigo de la cocina de Cuaresma, una práctica que se mantiene vigente en muchas familias, especialmente durante estas fechas de carácter religioso.