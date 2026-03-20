Sari Pérez Cantú encabeza ceremonia por Benito Juárez en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- En una ceremonia cívica y solemne, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la conmemoración del natalicio de Benito Juárez García, destacando la vigencia de sus principios y su legado en la vida pública del país.

El evento contó con la presencia del Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia de Coahuila, Ángel Pineda Robles, así como representantes de las Respetables Logias Luz de Oriente No. 1, Dignidad Humana No. 15, Génesis 18, Novus Ordo No. 16 y la Respetable y Centenaria Logia Estrella del Norte No. 14-20, además de autoridades municipales y el diputado del Distrito Centro, José Baldomero Arzola Cepeda.

Durante su mensaje, la alcaldesa resaltó que el pensamiento de Juárez sigue siendo una guía para el ejercicio del servicio público. "Juárez nos enseñó que la perseverancia y el respeto al derecho ajeno son pilares de una sociedad justa y ordenada. Hoy refrendo mi compromiso de seguir trabajando por Frontera con esos valores", expresó.

Por su parte, el Gran Maestro Ángel Pineda Robles destacó la vigencia del pensamiento liberal en la vida institucional del país, mientras que el cronista municipal, Néstor Alfredo Jiménez Flores, recordó a Juárez como un referente de firmeza, ética y responsabilidad pública.

La ceremonia también contó con la participación de alumnos del Colegio "La Paz" y de la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", quienes escucharon mensajes alusivos a la importancia de la educación como base del desarrollo social. La alcaldesa agradeció la participación de la comunidad masónica y reiteró la importancia de seguir promoviendo los valores cívicos que fortalecen la convivencia y el respeto entre la ciudadanía.