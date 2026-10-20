¡El terror se apodera de Nava! Presentan narración oral "Kary y Yoyis"

NAVA, Coahuila - Las historias de terror y la imaginación se hicieron presentes durante la narración oral "Kary y Yoyis: En el mundo del terror", a cargo de Karina Jiménez, quien acercó al público a distintos relatos mediante la voz y la creatividad.

Durante la presentación, los asistentes disfrutaron de historias que despertaron la curiosidad y permitieron compartir una experiencia de entretenimiento a través de la narración.

La actividad también destacó la importancia de la expresión oral como una forma de transmitir historias y conectar con el público.

Este tipo de encuentros ofrece alternativas culturales para personas de distintas edades, al fomentar la imaginación, el gusto por los relatos y la convivencia comunitaria.

Además, permite acercar al público a formas de expresión que mantienen vivas las historias y promueven la creatividad.