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Coahuila

¡El terror se apodera de Nava! Presentan narración oral "Kary y Yoyis"

Karina Jiménez presentó "Kary y Yoyis: En el mundo del terror", promoviendo la creatividad y la expresión oral.

Por Alberto Ibarra - 20 octubre, 2026 - 01:24 p.m.
Karina Jiménez presentó relatos de terror mediante la narración oral.
Karina Jiménez presentó relatos de terror mediante la narración oral.
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      NAVA, Coahuila - Las historias de terror y la imaginación se hicieron presentes durante la narración oral "Kary y Yoyis: En el mundo del terror", a cargo de Karina Jiménez, quien acercó al público a distintos relatos mediante la voz y la creatividad.

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      Durante la presentación, los asistentes disfrutaron de historias que despertaron la curiosidad y permitieron compartir una experiencia de entretenimiento a través de la narración.

      La actividad también destacó la importancia de la expresión oral como una forma de transmitir historias y conectar con el público.

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      Este tipo de encuentros ofrece alternativas culturales para personas de distintas edades, al fomentar la imaginación, el gusto por los relatos y la convivencia comunitaria.

      Además, permite acercar al público a formas de expresión que mantienen vivas las historias y promueven la creatividad.

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