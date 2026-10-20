¡El terror se apodera de Nava! Presentan narración oral "Kary y Yoyis"
Karina Jiménez presentó "Kary y Yoyis: En el mundo del terror", promoviendo la creatividad y la expresión oral.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
NAVA, Coahuila - Las historias de terror y la imaginación se hicieron presentes durante la narración oral "Kary y Yoyis: En el mundo del terror", a cargo de Karina Jiménez, quien acercó al público a distintos relatos mediante la voz y la creatividad.
Durante la presentación, los asistentes disfrutaron de historias que despertaron la curiosidad y permitieron compartir una experiencia de entretenimiento a través de la narración.
La actividad también destacó la importancia de la expresión oral como una forma de transmitir historias y conectar con el público.
Este tipo de encuentros ofrece alternativas culturales para personas de distintas edades, al fomentar la imaginación, el gusto por los relatos y la convivencia comunitaria.
Además, permite acercar al público a formas de expresión que mantienen vivas las historias y promueven la creatividad.