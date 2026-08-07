Frontera celebra la coronación de Sandra Josefina I como reina del Adulto Mayor

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la coronación de Sandra Josefina I como reina del Adulto Mayor de Frontera, acompañada por la princesa Olga García y la duquesa Araceli Rodríguez, quienes integran la nueva corte real.

La ceremonia reunió a familias fronterenses, autoridades e invitadas e invitados de distintos municipios de la región, en una celebración que reconoce la experiencia, la alegría y la importante aportación de las personas adultas mayores a la historia de nuestra comunidad.

Durante el evento, la alcaldesa felicitó a Sandra Josefina Ponce por esta nueva responsabilidad y destacó que en Frontera se seguirá trabajando para brindar a las personas adultas mayores espacios de convivencia, participación y reconocimiento.

Sari Pérez Cantú agradeció también el respaldo permanente de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, así como del coordinador regional del DIF Coahuila, Diego Siller, y reconoció el trabajo de la presidenta honoraria del DIF municipal, Marifer Martínez Pérez, y de su directora, Karen Cadena.

La celebración contó además con la presencia de embajadoras de distintos municipios de la región, quienes compartieron esta noche especial y fortalecieron los lazos de amistad y convivencia entre comunidades.

Con esta coronación, Frontera mantiene viva una de sus tradiciones más queridas y reconoce a quienes con sus años de trabajo, esfuerzo y experiencias han contribuido a construir la ciudad que hoy tenemos.

La alcaldesa reiteró que su gobierno seguirá impulsando actividades donde nuestras y nuestros adultos mayores sean protagonistas, porque celebrar su vida, su historia y su alegría también es celebrar el orgullo de ser de Frontera.