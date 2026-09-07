Sari Pérez Cantú inaugura la Semana de la Patria en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el lunes cívico en la Universidad Politécnica Monclova-Frontera (UPMF), donde inauguró formalmente la Semana de la Patria de Frontera, que incluirá una serie de eventos culturales e históricos en diversas instituciones. Durante la ceremonia, que reunió a autoridades municipales, educativas y alrededor de 220 estudiantes, se rindieron honores a la bandera y se entonaron el Himno Nacional Mexicano y el Himno Coahuilense.

La alcaldesa destacó la importancia de fortalecer el patriotismo y el conocimiento de la historia de México entre las nuevas generaciones, resaltando que estos actos permiten reforzar el respeto a los símbolos patrios, los valores y la identidad nacional. Llamó a las y los estudiantes a sentirse orgullosos de sus raíces y participar en la construcción de un mejor país.

Pérez Cantú señaló que la educación no solamente consiste en adquirir conocimientos académicos, sino también en formar ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y obligaciones. Reconoció el trabajo que realizan diariamente docentes y familias en la formación integral de los jóvenes.

En el evento estuvieron presentes el rector de la UPMF, Mario Alberto Martínez Palacios; el director de Arte y Cultura, Jaime Salvador Delgado Quirino; y el director de Educación, Félix A. Rodríguez Ramos. En el marco de la ceremonia, la alcaldesa felicitó a la UPMF por sus 12 años de servicio y agradeció su contribución en la formación de generaciones de fronterenses preparados.

Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso con la educación, la identidad cívica y la formación integral de su juventud.