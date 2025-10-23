Valores y tradiciones en Halloween según la Iglesia en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Ante la cercanía de la celebración de Halloween, la Iglesia católica en el municipio de Frontera exhortó a los feligreses a reflexionar sobre el verdadero significado de esta fecha y el tipo de valores que se inculcan a los niños durante las actividades relacionadas con ella.

Si bien la Iglesia no prohíbe la convivencia o la diversión, sí invita a los padres de familia a orientar estas celebraciones hacia la sana convivencia, evitando fomentar prácticas o símbolos que promuevan el miedo o lo oscuro.

"No se trata de satanizar la fecha, sino de recordar que los niños aprenden de lo que ven. Por eso, pedimos que si se celebra, sea con respeto, sin disfraces violentos o que representen figuras negativas. Es importante que se mantenga el enfoque familiar y no se pierda el sentido de las fiestas cristianas que vienen después, como el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos", expresó el párroco.

El sacerdote explicó que estas fechas deben ser una oportunidad para reforzar la fe y las tradiciones mexicanas, enseñando a los más pequeños el valor de la oración y el recuerdo de los seres queridos que ya partieron.

"México tiene una riqueza cultural enorme. En lugar de enfocarnos sólo en pedir dulces o disfrazarnos, podemos hablar a los niños del amor a la familia, del respeto a la vida y del significado del Día de Muertos, que nos invita a honrar a quienes amamos", añadió.

Asimismo, la Iglesia recomendó a quienes participen en actividades de Halloween hacerlo con prudencia y responsabilidad, cuidando a los menores y evitando excesos o conductas que puedan poner en riesgo su seguridad.

Finalmente, el párroco reiteró que la Iglesia no busca dividir, sino orientar, invitando a todos los fieles a vivir estas fechas con alegría, respeto y conciencia, recordando siempre los valores cristianos que promueven la unión y la esperanza.

"La fe no está peleada con la alegría, pero sí con aquello que confunde o aleja del bien. Celebremos con corazón limpio y con el deseo de sembrar cosas buenas en nuestros hijos", concluyó.