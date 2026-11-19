Frontera, Coah.- Con una inversión de 3.5 millones de pesos y en beneficio directo de 375 estudiantes, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú y el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Armando Sisbeles Alvarado, dieron el banderazo de arranque para la construcción del techo estructural en la Escuela Primaria "Profa. Sara Rendón García", ubicada en la colonia Nueva Sierrita de Frontera.

En el evento acompañaron a la edil el subsecretario de Gobierno en la Región Centro Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; el delegado regional de Mejora Coahuila, José Cerda de la Fuente; la representante de la Secretaría de Educación, Nancy Yazmín Flores Martínez; el representante del ICIFED, Miguel Gilberto Martínez Niño; el director de Servicios Regionales, Abraham Segundo González Ruiz; el coordinador municipal de Mejora Coahuila, Orlando Hipólito Plaza; la coordinadora de Maestros Pa´ Delante, Nancy Elizabeth Amador Jiménez; la directora del plantel, Atenas Ibarra Vallejo, y la alumna Samadhi Estefanía Pecina Luna, así como el director de Educación, Félix Alejandro Rodríguez, reflejando la coordinación entre la alcaldesa Sara Pérez Cantú y el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Detalles sobre la inversión y el impacto en la comunidad educativa.

La obra forma parte del programa estatal que impulsa Jiménez Salinas "100 Techumbres Escolares", que en Frontera contempla dos estructuras con una inversión global de 7.5 millones de pesos. Pérez Cantú destacó que esta gestión nació tras el llamado de madres y padres de familia ante las temperaturas extremas, obteniendo una respuesta inmediata del mandatario estatal.

De acuerdo con las especificaciones técnicas del ICIFED, el techo estructural abarcará 432 metros cuadrados (18 por 24 metros) con cimentación de ocho zapatas aisladas, marco rígido en esmalte verde, cubierta de lámina pintro blanca calibre 24, canalones pluviales, tierra física e iluminación industrial tipo LED.

La obra beneficiará a 375 estudiantes en la colonia Nueva Sierrita.

Durante la ceremonia, la directora Atenas Ibarra y la alumna Samadhi Pecina agradecieron el respaldo estatal y municipal que permitirá a las y los niños realizar actividades cívicas, deportivas y culturales protegidos del sol, la lluvia y el frío.

Por su parte, la edil agradeció el gran apoyo del gobernador, consolidando juntos el trabajo en equipo con orden y rumbo por la educación en Frontera para llevarla al siempre para delante.