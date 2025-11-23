Fernando González Dodero confirma cateos en Frontera por consumo de enervantes

Frontera, Coahuila.— El director de Seguridad Pública Municipal, Fernando González Dodero, confirmó que en lo que va del año se han ejecutado siete cateos en distintos sectores de la ciudad, todos ellos a solicitud de la Fiscalía General del Estado, luego de que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detectara puntos de consumo y posibles viviendas relacionadas con enervantes.

González Dodero explicó que la corporación municipal participa únicamente como apoyo operativo, ya que las investigaciones, la integración de carpetas y la solicitud de órdenes judiciales corresponden directamente a la Fiscalía y la AIC. "Efectivamente, se ha detectado consumo de enervantes en algunas colonias del municipio. La Agencia de Investigación Criminal y nosotros, en apoyo, participamos cuando la Fiscalía lo solicita. Si Seguridad Pública detecta algún foco o información, la compartimos para que ellos soliciten el cateo", detalló.

Los siete cateos se han realizado principalmente en colonias consideradas como focos rojos, tanto en el oriente como en el poniente de la ciudad. Aunque el director evitó precisar direcciones para no interferir con investigaciones en curso, señaló que varios de ellos se derivaron directamente de reportes ciudadanos y denuncias anónimas. El funcionario destacó que estos operativos buscan no sólo asegurar sustancias o detener a personas relacionadas con su distribución, sino proteger a las familias que viven alrededor de las viviendas intervenidas. "La prioridad es mantener el orden y atacar lo que genera violencia desde su origen", concluyó.

La Fiscalía y la AIC se prevé emitan en los próximos días un informe con resultados oficiales de los cateos más recientes.