Sari Pérez Cantú arranca obra de pavimentación en Frontera

Frontera, Coah.- El Gobierno Municipal de Frontera, encabezado por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, inició la obra de pavimentación asfáltica y construcción de cordón trapezoidal en la calle Gasoducto, en la colonia San Cristóbal, atendiendo una de las solicitudes más importantes de las familias del sector.

Con una inversión cercana al millón de pesos, la obra contempla 859 metros cuadrados de pavimento y 111 metros lineales de cordón, en beneficio directo de más de 1,500 ciudadanos que diariamente utilizan esta vialidad para acceder a escuelas, centros de trabajo, servicios médicos y transporte público.

Durante el arranque, la alcaldesa reiteró que este tipo de proyectos representan más que infraestructura: "Esta pavimentación significa seguridad, movilidad y dignidad para las familias. Aquí estamos cumpliendo una petición que por años estuvo pendiente", destacó Sari Pérez.

La presidenta municipal reconoció el trabajo del equipo de Obras Públicas, encabezado por el regidor Ing. Orlando Hipólito Plaza y el director Ing. Luis Alfonso González, así como el acompañamiento permanente de Mejora Coahuila, que ha mantenido presencia constante en las colonias para atender directamente las necesidades vecinales. También agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, aliado clave en el fortalecimiento de la infraestructura municipal y en la realización de obras que responden a peticiones reales de la ciudadanía.

La obra de la colonia San Cristóbal forma parte del plan de mejoramiento urbano que esta administración impulsa en distintos sectores de la ciudad.

"Cada peso invertido está destinado a mejorar la calidad de vida de las familias fronterenses. En el gobierno más ciudadano en la historia de Frontera, nuestro compromiso es seguir entregando resultados con orden y rumbo para corresponder a la confianza de nuestra gente", reafirmó la alcaldesa.