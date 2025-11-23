PRONNIF inicia investigación tras abandono de bebé en Monclova

MONCLOVA, COAH.— El caso del bebé de tres meses abandonado en el monte por su propia madre tomó un giro todavía más grave: el menor ni siquiera cuenta con registro oficial, confirmó la titular de PRONNIF en la Región Centro, Martha Herrera.

La funcionaria informó que, ante esta situación, el niño permanece bajo una Medida Especial de Protección mientras se realiza una investigación completa sobre su entorno y sobre la familia que podría brindarle apoyo.

"Nosotros ratificamos la medida especial de protección en lo que hacemos las investigaciones y evaluamos el entorno y el de la familia de apoyo. El niño no cuenta con registro tampoco, así que hasta no tener bien definidos todos los derechos vulnerados no tendremos un plan de restitución claro", explicó Herrera.

El personal de PRONNIF ya inició entrevistas, visitas domiciliarias y verificaciones para determinar si existe una red familiar viable que garantice seguridad, cuidado y estabilidad al bebé, luego de que la madre —detenida por robo— lo dejara entre la maleza mientras intentaba huir de la Policía Municipal.

La falta de registro complica aún más el proceso, pues impide tener certeza legal sobre identidades, vínculos, historial médico y tutores legítimos. PRONNIF adelantó que, una vez concluido el diagnóstico de derechos vulnerados, se definirá si el menor puede ser entregado a un familiar o si deberá permanecer bajo resguardo institucional.