Sari Pérez Cantú destaca recarpeteo en Frontera para mejorar vialidad

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la movilidad y la seguridad vial de más de mil habitantes que diariamente utilizan la calle Victoriano Cepeda, el Gobierno Municipal de Frontera dio inicio a los trabajos de recarpeteo asfáltico a esta importante vialidad de la colonia Occidental.

Acciones del Gobierno Municipal en Frontera

El proyecto comprende la rehabilitación de 4,170 metros cuadrados de pavimento asfáltico en caliente y 340 metros lineales de vialidad, lo que permitirá un tránsito más ordenado, seguro y eficiente. Esta intervención también contribuye a mejorar la imagen urbana y a facilitar el acceso a servicios, beneficiando de manera directa a las familias de este sector de la ciudad.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó que esta obra responde a una demanda que los mismos vecinos realizaron y con esta obra se reafirma el compromiso de mantener un gobierno cercano que responde con hechos a la confianza de las y los ciudadanos. "En Frontera el trabajo no se detiene. Cada obra que iniciamos refleja nuestro compromiso con la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de nuestra gente", señaló.

Impacto del recarpeteo en la comunidad de la colonia Occidental

Gracias a la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y al trabajo del equipo de Obras Públicas, la rehabilitación se ejecuta con procesos técnicos que garantizan durabilidad y resultados de calidad. Esta obra forma parte del esfuerzo municipal por modernizar vialidades y fortalecer la infraestructura urbana con orden y rumbo.

Las y los vecinos de la colonia Occidental agradecieron el inicio de esta intervención, solicitada durante años, y expresaron que la mejora de su calle representa más seguridad, movilidad y tranquilidad para sus familias.

Compromiso de Sari Pérez Cantú con la infraestructura urbana

Con acciones como esta, Frontera avanza con paso firme, consolidándose como una ciudad más segura, funcional y preparada para seguir creciendo con orden y rumbo.